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В минэнерго США объявили о строительстве первой АЭС в Польше

Глава минэнерго США: Польша выбрала компанию Westinghouse для постройки первой АЭС
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Американская электротехническая компания Westinghouse Electric займется строительством первой в истории Польши атомной электростанции (АЭС). Об этом заявила глава министерства энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм в пятницу, 28 октября.

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«Я бы хотела поделиться новостью: премьер-министр Польши [Матеуш] Моравецкий только что сообщил, что Польша выбрала правительство США и компанию Westinghouse для реализации первой части своего проекта в атомной сфере стоимостью в $40 млрд», ― рассказала Грэнхолм на министерской конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вашингтоне.

Ранее, 17 октября, канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил разработать правовую основу для продления работы всех действующих в стране АЭС. Решение было принято на фоне энергетического кризиса в Европе.

Отмечается, что этому предшествовали уступки со стороны партии зеленых в бундестаге. Прежде фракция лоббировала полный отказ Германии от ядерной энергетики еще с 2002 года. Тогдашний канцлер Ангела Меркель установила 2022 год датой полного отключения всех АЭС в стране.

В октябре 2020 года Польша подписала с США договор о сотрудничестве в области расширения и развития ядерной энергетической программы страны.

Отчасти договор приняли для снижения энергетической зависимости страны от России. В изначальных планах у стран — строительство шести крупных ядерных реакторов. Тогда стоимость проекта оценивалась почти в $20 млрд.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

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