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Кадыров сообщил об уничтожении более 650 боевиков ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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С 25 по 27 октября на николаево-криворожском направлении уничтожено 657 и ранено 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидировано 40 единиц украинской техники. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 28 октября в своем Telegram-канале.

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Он уточнил, что было уничтожено восемь танков, пять БМП, 20 бронированных машин, семь минометов, четыре гаубицы.

Кроме того, было уничтожено 95 бойцов в секторе спецназа «Ахмат». За один день здесь подбили четыре танка ВСУ, а также пять БМП, одну бронемашину и еще четыре пикапа, написал глава республики.

Кадыров добавил, что на этой неделе союзные войска развивают наступательные действия, украинские войска и иностранные наемники «не имеют ни минуты покоя».

Накануне глава Чечни сообщил о гибели 23 чеченских бойцов и ранении еще 58 после артобстрела со стороны ВСУ. Он указал на то, что регион окажет материальную поддержку семьям погибших.

Ранее, 25 октября, Кадыров назвал происходящее на Украине войной христиан и мусульман с сатанизмом, призвав жителей Кавказа участвовать в спецоперации. Также он выступил за принятие более жестких мер в отношении украинских войск.

До этого, 21 октября, Кадыров сообщил о захвате бойцами батальона «Запад-Ахмат» инженерного оборонительного сооружения. Ранее в этот день сообщалось, что бойцы полка «Ахмат» уничтожили боевую машину пехоты, танк и личный состав ВСУ на одном из участков фронта.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.

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