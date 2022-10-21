Кадыров сообщил о взятии бойцами «Ахмата» укреплений ВСУ в Донбассе

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» захватили инженерное оборонительное сооружение вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом 21 октября заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В результате слаженных и грамотных действий занят очередной рубеж, который достаточно долго удерживал противник. Наши парни отработали просто образцово и захватили инженерные оборонительные сооружения, получили большое количество трофейного оружия, троих взяли в плен, а наиболее неисправимых уничтожили», — написал он в Telegram-канале.

Где именно это произошло, глава региона не уточнил.

Ранее в этот день Кадыров рассказал о попытке ВСУ прорваться на одном из участков фронта. Бойцы полка «Ахмат» уничтожили боевую машину пехоты, танк и личный состав, напоминает «Газета.Ru».

До этого, 16 октября, глава Чечни сообщил, что военнослужащие батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» присоединились к союзным войскам в Донбассе. Он подчеркнул, что в их распоряжении современная техника и передовое вооружение.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».