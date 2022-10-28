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В аэропорту Парижа экстренно сел самолет из-за сообщения о бомбе

Figaro: в аэропорту Парижа экстренно сел самолет из-за сообщения в TikTok о бомбе
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Фото: Global Look Press/Hannes P Albert
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Пассажирский самолет авиакомпании Lufthansa, направлявшийся из Нью-Йорка в Мюнхен, совершил экстренную посадку в аэропорту Парижа из-за сообщения в TikTok о бомбе. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщает французская газета Le Figaro.

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«Пилоты Airbus A340-600 получили предупреждение от немецких авиадиспетчеров о том, что неизвестный заявил в видео в Tik Tok, что заложил взрывное устройство на борту авиалайнера. Предупреждение было воспринято серьезно. Самолет был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Шарль-де-Голль», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, сначала видео посмотрели американские авиадиспетчеры, которые затем передали информацию немецким коллегам.

На борту самолета находилось 266 пассажиров. После их эвакуации сотрудники аэропорта в течение четырех часов проводили обыск в салоне. Повторно также был досмотрен весь багаж. Однако никакой угрозы обнаружено не было, и пассажиров доставили по месту назначения.

Ранее сообщалось, что 26 октября самолет авиакомпании Latam, летевший из Сантьяго (Чили) в Асунсьон (Парагвай) совершил экстренную посадку в аэропорту бразильского города Фос-ду-Игуасу из-за шторма. Рейс смог вылететь после улучшения погоды. Однако в ходе полета снова началась гроза, и воздушное судно лишилось части фюзеляжа.

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