Летевший из Чили в Парагвай самолет лишился носовой части из-за грозы

Самолет авиакомпании Latam совершил аварийную посадку в аэропорту Сильвио Петироси (Парагвай) из-за шторма. Об этом сообщила местная газета ABC Color.

Инцидент произошел в среду, 26 октября. Самолет летел из Сантьяго (Чили) в Асунсьон (Парагвай). Из-за непогоды экипаж вынужденно сел в аэропорту бразильского города Фос-ду-Игуасу.

После улучшения погоды рейс вылетел в Парагвай. В ходе полета снова началась гроза и воздушное судно лишилось части фюзеляжа. Отмечается, что еще у самолета отказал один из двигателей.

По словам представителей Latam, погодные условия нанесли внешний ущерб самолету, но по итогу все пассажиры и члены экипажа прибыли в Парагвай.

В то же время Национальное управление гражданской авиации Парагвая уже начало проверку по факту произошедшего, отметив как внешние повреждения фюзеляжа, так и причиненный пассажирам стресс. Для установления обстоятельств инцидента планируется изучить черные ящики самолета.

Ранее, 12 октября, грузовой самолет Boeing 747-400 Large Cargo Freighter, также известный как Dreamlifter, при взлете с аэропорта Италии потерял одно колесо центральной стойки шасси.