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Диетолог рассказала о вреде употребления кофе во время еды

Диетолог Баккер: употребление кофе во время еды может привести к дефициту железа
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Jürgen Pfeiffer
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Употребление кофе во время приема пищи может привести к дефициту железа. Об этом 27 октября рассказала диетолог Роксана Баккер.

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По ее словам, кофе может усилить дефицит железа, если пить его одновременно с приемом пищи — в обед или на завтрак.

«Кофе содержит полифенол (хлорогеновую кислоту), который блокирует всасывание железа в организме», — приводит ее слова издание Express.

В результате, что подтверждается исследованиями ученых, усвояемость железа падает с 90 до 40%.

В итоге человек может пожаловаться на одышку, головокружение, слабость и сонливость Кроме того, дефицит железа проявляется в бледности кожи. Такое состояние, как пояснила эксперт, вызывает недостаточная выработка эритроцитов организмом.

Чтобы не допустить дефицита этого микроэлемента, Баккер советует пить кофе не менее чем через 30 минут после еды. Также если употребить напиток за час до еды, то железо тоже будет плохо усваиваться. При этом пить кофе на голодный желудок не стоит.

Ранее в октябре эндокринолог, диетолог, ведущий специалист «СМ-Клиника» Оксана Михалева рассказала о вреде кофе при некоторых симптомах. В частности, пить кофе не рекомендуется при головной боли, головокружении и тошноте. В таких случаях употребление напитка может спровоцировать подъем давления или даже гипертонический криз, предупредила эндокринолог.

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