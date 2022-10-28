Украинская беженка обвинила приютившую ее британку в рабстве

Украинская беженка в Великобритании обвинила приютившую ее женщину в рабстве и обратилась за помощью в полицию, однако расследование дела было прекращено за неимением доказательств. Статью на эту тему 28 октября опубликовала британская газета Daily Mail.

В материале сообщается о 42-летней жительнице города Акфилд Ханне Дебенхэм, которая в рамках программы приема беженцев приютила у себя украинскую женщину с ребенком.

По словам Дебенхэм, которая является специалистом по психическому здоровью Национальной службы здравоохранения (NHS), беженка поселилась в конце июня. Женщины сразу договорились, что за £200 в месяц украинка будет 2–3 дня в неделю работать няней и сидеть с ее сыном.

Отмечается, что британка во многом помогала украинке, женщины ладили между собой, но позже «из-за резких культурных различий» их отношения начали портиться. Сначала, рассказала Дебенхэм, беженка перестала убирать за собой, а когда британка не смогла отвезти ее на прием к врачу, случилась серьезная ссора.

Последней каплей, поделилась британка, стала история, когда украинка, гуляя с ее сыном, предложила ребенку сходить в туалет на улице рядом с детской площадки, хотя дом находился в двух минутах ходьбы.

После этого женщина попросила беженку искать новое жилье, отмечается в материале. Тем временем украинка обратилась в полицию, заявив, что ее «использовали как рабыню и няню для детей на полный рабочий день за небольшую или нулевую плату под видом схемы для украинских беженцев», однако расследование ни к чему не привело.

Дебенхэм рассказала газете, что испытала огромный стресс из-за истории с беженкой и теперь не может спокойно воспринимать украинские флаги.

«Я не могу не испытывать злости на людей, которые не имеют ни благодарности, ни заботы, ни уважения к таким людям, как я», — резюмировала женщина.

26 октября газета The Washington Post сообщила, что в Европе ухудшается отношение к беженцам с Украины — вплоть до неприязни и враждебности в ряде стран.

Как пишет издание, многие беженцы до сих пор проживают в специальных центрах, гостиницах и общежитиях.

15 октября британская газета Daily Mail сообщала, что в стране приступили к постепенному сворачиванию программы предоставления жилья украинским беженцам из-за роста стоимости жизни в стране.

Как пишут авторы материала, в настоящее время около 2 тыс. граждан Украины остались без крова над головой. Всего же с начала российской спецоперации в Великобританию приехало чуть менее 100 тыс. беженцев.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе.

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