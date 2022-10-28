Названа прогнозируемая цена бензина в Европе в 2023 году

В 2023 году розничные цены на бензин в Европе могут достигнуть €1,52 за литр, однако из-за возможного отказа России экспортировать нефть и нефтепродукты в Евросоюз из-за санкций, которые вступят в декабре, существует риск роста стоимости топлива, рассказал «Известиям» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Эксперт отметил, что цены на бензин в европейских странах отступают от своего рекордно высокого уровня в июне 2022 года. Риск глобального замедления экономики возрос, так как стало ясно, что центробанки в развитых странах непреклонны в вопросе повышения процентных ставок для укрощения высоких темпов инфляции.

«Высокие цены на нефть начали снижение, и международный ориентир на нефть марки Brent снизился до $90 за баррель с $139 в марте 2022 года из-за опасений, что ужесточение денежно-кредитной политики центральными банками спровоцирует рецессию», — сказал аналитик.

Доступность нефти и цены на нее напрямую влияют и на ценообразование горючего, объяснил он.

Другим немаловажным аспектом он назвал замедление экономического роста в Китае после нескольких месяцев повторного введения ограничений из-за COVID-19 в крупных городах и замедление экономического роста в других странах.

«Всё это может снизить спрос, что впоследствии приведет к снижению цен на топливо. Опасения по поводу уменьшения мирового спроса на горючее на фоне роста запасов приводит к снижению цен на нефть и бензин», — уточнил эксперт.

Сагалаев привел данные отчета Международного энергетического агентства по рынку нефти и нефтепродуктов, согласно которому в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет происходить снижение роста мирового спроса в 2022 году до 1,9 млн баррелей в сутки с прогноза в 2 млн баррелей в сутки в сентябре из-за замедления экономики. Кроме того, снижен рост мирового спроса на нефть и нефтепродукты в 2023 году до 1,7 млн баррелей в сутки.

«В то же время ожидается, что в следующем году предложение останется высоким, а добыча достигнет 25,1 млн баррелей в сутки», — добавил он.

Исходя из всего этого, есть большая вероятность того, что нефть продолжит свое движение по нисходящей траектории, и соответственно цены на бензин тоже, предположил Сагалаев.

«Поэтому на 2022 год предполагает, что розничные цены на бензин в Европе в среднем составят €1,78 за литр, а в 2023 году упадет до €1,52 за литр, поскольку спрос продолжает слабеть. Однако надо отметить, что из-за возможного отказа России экспортировать нефть и нефтепродукты в ЕС из-за санкций, которые вступят в декабре в полную силу, есть существенный риск роста цен на бензин в 2023 году. Насколько — сказать сложно, всё зависит от того, как быстро Европа найдет способ заменить возможные выпадающие объемы из РФ», — заключил аналитик.

Ранее в этот день руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард не исключил, что средняя стоимость одного галлона бензина в США к концу 2023 года может достигнуть $4,5.

Накануне ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович рассказал, что на мировой рынок поставляется 7,5 млн баррелей в сутки российской нефти вместе с нефтепродуктами.

При этом 12 октября президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам, которые введут потолок цен на российские энергоносители.