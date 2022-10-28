Аналитик спрогнозировал стоимость бензина в США в 2023 году

Не исключено, что средняя стоимость одного галлона бензина в США к концу 2023 года достигнет $4,5, рассказал «Известиям» руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

Эксперт напомнил, что на конец августа 2022 года розничная цена бензина в Соединенных Штатах Америки составляла в среднем $3,83 за галлон, что на $0,69 (22%) больше, чем в прошлом году. При этом, согласно данным EIA, ценовой пик был пройден еще в середине июня, когда средняя розничная цена одного галлона составляла $4,32, а нефть марки WTI — $122 за баррель, отметил Мейнхард.

«Прогнозные цены на топливо перманентно привязаны к стоимости сырой нефти, которая в свою очередь существенно зависит от политических решений картеля ОПЕК+ в связке с Россией. Несмотря на то что США является одним из крупнейших производителей нефти, текущий уровень добычи в 11,8 млн баррелей в день не способен покрыть действующий спрос в США в размере 19–20 млн баррелей ежедневно», — уточнил аналитик.

Как рассказал Мейнхард, чтобы сдержать внутренний рост стоимости бензина, цена которого на 57% зависит от стоимости бочки сырой нефти, Белый дом расконсервировал национальные нефтяные запасы. По его словам, если во время пандемии COVID-19 запасы сырой нефти достигли отметки в 656 млн баррелей, то к середине октября они снизились до 405,1 млн баррелей. Только 180 млн баррелей было продано в промежутке марта — октября 2022 года.

Превышение спроса над предложением и нехватка внутренних добывающих мощностей вынуждают американских нефтяников наращивать уровень добычи, рассказал эксперт.

«Так, по прогнозу EIA ожидается, что в 2023 году американские нефтедобытчики нарастят добычу на всего 0,6–0,7 млн баррелей до 12,7 млн, прежде всего за счет месторождений в Игл Форде (штат Техас). Хотя все объективно понимают, что этого будет явно недостаточно для покрытия спроса в 20 млн баррелей в день», — отметил он.

Решение ОПЕК+ о снижении добычи сырой нефти создает дополнительный дефицит ресурса, что, как ожидается, вынудит Белый дом и дальше распродавать стратегические запасы сырой нефти, тем самым удерживая цены на бензин ниже $4,0 за галлон, считает аналитик. Однако стратегические запасы не могут быть распроданы полностью, всегда должен оставаться некий запас прочности в рамках соблюдений принципов национальной безопасности.

«Оценочно, у США остается в запасе еще в 200 млн баррелей для продажи, после чего правительство США либо полностью перестанет продавать сырую нефть, что скажется на стоимости бензина в Штатах, либо выйдет на рынок покупателями, что создаст дополнительный попутный ветер для роста цен. В конечном итоге не исключено, что средняя стоимость одного галлона в США достигнет $4,5 уже к концу следующего года», — заключил Мейнхард.

Белый дом 24 октября заявил, что администрация президента США Джо Байдена собирается задействовать все ресурсы для снижения цен на бензин на внутреннем рынке. Среди мер: объявленное президентом продление программы высвобождения нефти из стратегического резерва до декабря, намерение закупить нефть по цене около $70 за баррель для пополнения резерва и призыв к нефтегазовым компаниям передать свою выручку от снижения добычи и цен на нефть потребителям на заправочных станциях.