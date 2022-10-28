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Минфин США ввел санкции в отношении иранского фонда

Минфин США ввел санкции в отношении иранского фонда после покушения на Рушди
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Фото: Global Look Press/Liu Jie
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Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против иранского фонда 15 Khordad Foundation, назначившего многомиллионную награду за убийство британо-американского писателя Салмана Рушди. Об этом 28 октября говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Как напомнили в американском минфине, после приказа аятоллы Хомейни о вынесении смертного приговора Рушди в феврале 1989 года фонд объявил награду за убийство Рушди. Размер вознаграждения неоднократно повышался.

«Соединенные Штаты не поколеблются в своей решимости противостоять угрозам со стороны иранских властей в отношении всеобщих прав на свободу выражения мнений, свободу религии или убеждений и свободу печати», — отметили в минфине.

В 2012 году фонд увеличил вознаграждение за автора, увеличив общую сумму с $2,7 млн до $3,3 млн.

В результате санкций всё имущество и доли в имуществе указанного выше юридического лица и любых юридических лиц, которые прямо или косвенно принадлежат ему на 50% или более, индивидуально или совместно с другими заблокированными лицами, которые находятся в США или находящиеся во владении или под контролем лиц США, будут заблокированы. За любые трансакции с фондом будут введены вторичные санкции.

75-летний писатель, которому Иран угрожает после публикации его романа «Сатанинские стихи», в августе получил ножевые ранения во время выступления с докладом о свободе творчества в Институте Чатокуа. Рушди экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пациент два дня находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

23 октября его агент сообщил, что Рушди после нападения ослеп на один глаз и может писать только одной рукой.

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