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Премьер Польши обвинил некоторых лидеров ЕС в предположении проигрыша Украины

Премьер Польши Моравецкий: некоторые лидеры ЕС допускают поражение Украины
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий указал на тот факт, что ряд лидеров в Евросоюзе допускают завершение российской специальной военной операции (СВО) поражением Украины. Его слова 27 октября цитирует Rzeczpospolita.

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«У меня сложилось впечатление, что некоторые лидеры ЕС предпочли бы, чтобы все было по-старому. Допуская, что конфликт можно закончить в том числе и поражением Украины», — указал он, добавив, что не хочет называть их имен.

Моравецкий также негативно высказался о позиции Германии и раскритиковал власти ФРГ за недостаточную помощь Украине.

«Германия как самая богатая страна в Европе и один из крупнейших экспортеров оружия в мире могла бы сделать гораздо больше для защиты ценностей Европы», — подчеркнул польский премьер.

Ранее, 26 октября, депутат сейма и бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль указал на то, что низкие температуры в домах европейских городов могут оказать решающее влияние на политику Евросоюза в отношении Украины.

До этого, 25 октября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил против предложений Еврокомиссии по урегулированию энергетического кризиса в регионе.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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