В Польше раскрыли условие для отказа Запада от помощи Украине

Низкие температуры в домах европейских городов могут оказать решающее влияние на политику Евросоюза в отношении Украины. Об этом заявил депутат сейма и бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль, пишет издание Interia.

По его мнению, текущий конфликт между Россией и Украиной строится на плечах западных правительств.

«Если температура в квартирах в Берлине и Париже будет низкой, много чего может произойти. Даже два-три градуса вниз могут сделать так, что Западу будет не до политики [президента России] Владимира Путина», — сказал депутат.

Коваль добавил, что для таких стран, как Германия и Франция, собственное благополучие и комфорт могут стать в разы важнее. Он считает, что они будут в первую очередь решать вопросы, связанные с энергокризисом.

Ранее, 25 октября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил против предложений Еврокомиссии по урегулированию энергетического кризиса в регионе.

18 октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости совместных закупок газа странами ЕС. В качестве первого шага странам-членам, по ее словам, будет предложено объединить свои потребности в газе, чтобы найти более привлекательные предложения от международных поставщиков. Далее европейским компаниям будет разрешено самостоятельно объединиться в консорциум и покупать газ коллективно в соответствии с правилами конкуренции, добавила глава ЕК. Россия из совместных закупок будет исключена.

До этого, 3 октября, в Международном энергетическом агентстве (МЭА) предупредили, что хранилища в ЕС опустеют до 5% в феврале без российского газа и при ограниченных поставках сжиженного природного газа. В отчете МЭА сообщается, что, исходя из проведенных расчетов, европейским странам необходимо снизить потребление газа на 9–13%, для того чтобы за время отопительного сезона полностью не истратить запасы в хранилищах в случае полной остановки поставок из РФ с 1 ноября.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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