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Врач назвала полезные для профилактики проблем со зрением овощи

Врач Тананакина: для профилактики расстройств зрения необходимо добавить в рацион желто-оранжевые овощи
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Фото: TASS/DPA/Lisa Forster
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Для профилактики расстройств зрения необходимо добавить в свой рацион морковь, тыкву и другие желто-оранжевые овощи. Об этом в пятницу, 28 октября, заявила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники академики Ройтберга Наталия Тананакина.

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По ее словам, в этих овощах содержится бета-каротин, который в организме преобразуется в витамин А. Именно дефицит витамина А приводит к сухости роговицы и ухудшению светового восприятия, пояснила Тананакина.

Также для глаз полезна черника, так как в ней содержатся микроэлементы — селен, хром, цинк, а также антиоксиданты и витамины группы С, Е, В. Кроме того, для профилактики проблем со зрением необходимо употреблять орехи из-за высокого содержания в них витамина В2 и жирные сорта рыбы.

«В зеленых листовых овощах, особенно в брокколи и шпинате, содержатся такие полезные вещества, как зеаксантин и лютеин. Они относятся к каротиноидам и содержатся в сетчатке. Эти вещества также входят в состав так называемого желтого пятна — зоны наибольшей остроты зрения», — рассказала врач «Газете.Ru».

Кроме того, она посоветовала добавить в рацион цитрусовые, а также абрикосы и дыни.

23 сентября врач-офтальмолог Любовь Романова рассказала, что появление мушек перед глазами может говорить о развитии различных заболеваний. В частности, такой симптом может быть сопутствующим признаком близорукости, нарушений обмена веществ и отравления.

В августе врач-невролог Ольга Гофман назвала плохое зрение одним из признаков сахарного диабета. По ее словам, плохое зрение может служить признаком поражения печени и симптомом различных сосудистых патологий. Некоторые люди сталкиваются еще с одной проблемой — расширенными зрачками. Как пояснила врач, чаще всего подобное состояние сигнализирует об истощении гормональной системы.

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