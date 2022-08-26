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Врач назвала плохое зрение одним из признаков сахарного диабета

Невролог Гофман: плохое зрение может быть одним из симптомов сахарного диабета
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Плохое зрение может быть одним из симптомов сахарного диабета и других серьезных болезней. Об этом в пятницу, 26 августа, рассказала «Ленте.ру» врач-невролог Ольга Гофман.

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Ухудшение зрения может быть индикатором проблем не только с глазами, но и с другими органами, отметила невролог. Так, плохое зрение, может служить признаком поражения печени и симптомом различных сосудистых патологий.

Некоторые люди сталкиваются еще с одной проблемой — расширенными зрачками. Как пояснила врач, чаще всего подобное состояние сигнализирует об истощении гормональной системы.

«Зрачки расширяются из-за адреналина, который повышается из-за невозможности выспаться. А нормальному сну мешают сбои в работе надпочечников и недостаточный уровень кортизола в организме», — указала Гофман.

Ранее в этот день эндокринолог, диабетолог Анас Альфарадж рассказал, что диабет может угрожать здоровью глаз и зрению. Опасность в первую очередь грозит микрососудам, отвечающим за кровоснабжение глаз. Когда в крови начинает расти сахар, он становится токсичным для организма. И это напрямую влияет на сосуды.

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