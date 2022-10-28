Пожарные потушили пожар площадью 1 га на Камчатке

Пожарные службы почти день тушили пожар в сопке недалеко от города Елизово на Камчатке. Об этом стало известно в пятницу, 28 октября.

Площадь возгорания составила 1 га. Пожар удалось ликвидировать. В этом были задействованы 28 человек из регионального состава МЧС и четыре единицы техники.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал и никакой угрозы для социально-значимых объектов не возникло.

Ранее, 21 октября, спасатели потушили пожар на складе в подмосковном Ногинске площадью 2 тыс. кв. м. Тушением занимались больше 80 человек и 27 единиц техники. В результате инцидента никто не пострадал.

В тот же день режим чрезвычайной ситуации ввели в лесах Архаринского района Амурской области из-за крупного ландшафтного пожара.