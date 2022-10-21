Режим ЧС ввели в районе Приамурья из-за природного возгорания

В лесах Архаринского района Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с крупным ландшафтным пожаром. Об этом сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на региональное управление МЧС.

За минувшие сутки пожарные подразделения выезжали на ликвидацию возгораний сухой растительности 13 раз. Всего с начала октября выявлено 160 подобных пожаров.

За сутки проведено 24 профилактических рейда. В отношении нарушителей пожарной безопасности составлено пять протоколов об административных правонарушениях. За десять дней составлено 37 протоколов.

Жителей региона призывают очистить собственные участки и прилегающие территории от горючего мусора и сухой травы. Также рекомендуется установить возле дома емкость с водой или иметь огнетушитель. В Приамурье продолжает действовать пожароопасный сезон.

20 октября сообщалось о завершении пожароопасного сезона в Удмуртии. За полгода удалось не допустить крупных природных возгораний в регионе.