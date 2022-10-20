Пожароопасный сезон официально завершился в лесах Удмуртии

На территории Удмуртии официально завершился пожароопасный сезон. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минприроды в соцсети «ВКонтакте».

Сезон закрыли 20 октября, он действовал с апреля 2022 года. За это время спасатели не допустили ни одного крупного возгорания в лесах региона, пишет ИА «Сусанин».

Всего в 2022 году на территории республики зафиксировано 14 лесных пожаров общей площадью 6,8 га. По сравнению с 2021-м количество возгораний сократилось в 8,7 раза, а их площадь — в 11 раз. По словам министра природы Дениса Удалова, подобные показатели являются одними из лучших не только в Приволжском федеральном округе, но и по стране в целом.

Как уточняет Udm-info.ru, в прошлом году в лесах республики произошло 122 пожара, общая площадь пройденная огнем составила 75,9 га.

С 20 октября в Удмуртии стартовала подготовка к следующему пожароопасному сезону.