Космический корабль «Прогресс МС-21» пристыковался к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-21» с оборудованием и новогодними подарками пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на YouTube-канале «Роскосмоса».

Стыковка к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС состоялась в 05:51 мск. Отмечается, что причаливание прошло в автоматическом режиме под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш.

Согласно заявлению «Роскосмоса», грузовик пробудет на орбите восемь месяцев.

Корабль «Прогресс МС-21» доставил на станцию 2520 кг грузов, включая топливо для дозаправки станции, запас питьевой воды, азот, различное оборудование и материалы, а также ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента МКС.

Корабль доставил укладки для проведения на станции российских научных экспериментов, а также катушки филамента, который используется в качестве расходного материала для 3D-печати.

Ранее, 26 октября, ракета «Союз-2.1а» вывела на околоземную орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-21». Сообщалось, что ему предстояло самостоятельно лететь к МКС в течение двух суток. После выведения на орбиту корабль «Прогресс МС-21» 34 раза облетел вокруг Земли.

В тот же день ракета стартовала с грузовым кораблем «Прогресс МС-21» с космодрома Байконур.

Накануне в «Роскосмосе» сообщили, что государственная комиссия на Байконуре допустила к старту ракету-носитель «Союз-2.1а». В среду она должна отправить к МКС грузовой корабль «Прогресс МС-21».