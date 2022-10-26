Ракета «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-21» допущена к старту

Государственная комиссия на Байконуре допустила к старту ракету-носитель «Союз-2.1а». В среду она отправит к Международной космической станции (МКС) грузовой корабль «Прогресс МС-21». Об этом сообщили в «Роскосмосе» во вторник, 25 октября.

«25 октября 2022 года на космодроме Байконур Госкомиссия одобрила заправку ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-21» и ее пуск 26 октября в 03:20:09 мск», — говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что полет корабля пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка к модулю «Поиск» российского сегмента МКС намечена на 28 октября в 05:50 мск. Согласно заявлению «Роскосмоса», грузовик пробудет на орбите восемь месяцев.

Корабль «Прогресс МС-21» доставит на станцию 2520 кг грузов, среди них 702 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 41 кг азота и 1357 кг различного оборудования и материалов, а также ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента МКС.

Также будут отправлены укладки для проведения на станции российских научных экспериментов «Спланх», «Нейроиммунитет», «Коррекция», «Импакт» и «Терминатор», также для эксперимента «3D-печать» привезут катушки филамента, который используется в качестве расходного материала в принтере.

Сейчас на борту МКС работает экипаж 68-й длительной экспедиции. Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американец Франциско Рубио проведут на станции 188 суток и отправятся на Землю 28 марта 2023 года. Это первый перекрестный полет в рамках договоренностей с США.

Ранее, 21 сентября, ракета «Союз – 2.1а» с кораблем «Циолковский» («Союз МС-22») стартовала с космодрома Байконур, пуск состоялся в штатном режиме. Трансляция запуска велась «Роскосмосом» на площадке YouTube. В этот же день сообщалось, что корабль благополучно пристыковался к МКС.