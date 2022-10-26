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Космический грузовой корабль «Прогресс МС-21» вышел на орбиту

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Фото: Роскосмос
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Ракета «Союз-2.1а» вывела на околоземную орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-21». Двое суток ему предстоит самостоятельно лететь к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на You-Tube канале «Роскосмоса».

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Пуск ракеты был произведен 26 октября в 03:20:09 мск. После выведения на орбиту корабль «Прогресс МС-21» 34 раза облетит вокруг Земли, прежде чем окажется у МКС.

Стыковка к модулю «Поиск» российского сегмента МКС намечена на 28 октября в 05:50 мск. Согласно заявлению «Роскосмоса», грузовик пробудет на орбите восемь месяцев.

Корабль «Прогресс МС-21» доставит на станцию 2520 кг грузов, включая топливо для дозаправки станции, запас питьевой воды, азот, различное оборудование и материалы, а также ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента МКС.

Также корабль доставит укладки для проведения на станции российских научных экспериментов «Спланх», «Нейроиммунитет», «Коррекция», «Импакт» и «Терминатор». Кроме того, для эксперимента «3D-печать» привезут катушки филамента, который используется в качестве расходного материала в принтере.

Ранее в этот день стало известно, что ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-21» стартовала с космодрома Байконур.

Накануне в «Роскосмосе» сообщили, что государственная комиссия на Байконуре допустила к старту ракету-носитель «Союз-2.1а». В среду она должна отправить к МКС грузовой корабль «Прогресс МС-21».

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