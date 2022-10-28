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«Известия» рассказали о главном в выступлении Путина на «Валдае»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин выступил 27 октября на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Российский лидер указал на отсутствие политического и военного смысла для Москвы в ядерном ударе по Украине. Кроме того, президент рассказал о неизбежности проведения СВО, а также обрисовал контуры нового многополярного мира и призвал граждан европейских стран не верить, что РФ — враг. «Известия» собрали ключевые моменты в речи главы государства.

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Начало главной пленарки XIX ежегодного заседания «Валдая» задержалось. Владимир Путин отвечал на вопросы отечественных и зарубежных экспертов более трех часов.

«Власть над миром — как раз то, что так называемый Запад поставил на кон в своей игре. Но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная», — указал он в начале своего выступления.

По словам президента, Запад отвергает любые иные модели управления, продвигая лишь свою версию демократии — либеральную. Между тем российская сторона не считает себя врагом западных государств, добавил Путин.

Он напомнил, что Москва пыталась выстроить отношения и с ведущими странами Запада, и с НАТО.

«Посыл был один: давайте перестанем быть врагами, давайте жить дружно, давайте вести диалог, укреплять доверие. В итоге происходит противостояние между установкой на реставрацию прошлого и запросом на развитие новых — не только многополярных, но и многосторонних — механизмов и институтов, которые бы соответствовали реальности нового, XXI века», — сказал российский лидер.

Путин назвал происходящее на Украине частью тектонических изменений в миропорядке. Без принятия решения о спецоперации ситуация для России становилась бы только хуже, указал президент.

Также Путин заявил, что РФ никогда не говорила о применении ядерного оружия по своей инициативе, а отвечала «намеками» на заявления других стран.

Кроме того, Владимир Путин слегка затронул и внутриполитическую повестку, например темы децентрализации и переноса российской столицы поближе к странам ШОС.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Россия не считает себя врагом Запада»

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