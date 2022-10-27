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Экс-сотрудницу «Нота-банка» Марчукову объявили в розыск

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Бывшего финдиректора НОТА-банка Галину Марчукову, которая дала показания против бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, объявили в розыск в России и заочно арестовали. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах в четверг, 27 октября.

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«В рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) в розыск объявлена Галина Марчукова. Суд в Москве избрал в отношении нее заочный арест», — сказал собеседник агентства.

В июле 2019 году суд смягчил приговор сестре Марчуковой Ларисе, отпустив ее из-под стражи. Судья засчитал время содержания Ларисы под домашним арестом и под стражей за время в колонии.

Галине Марчуковой вменяли растрату денег вкладчиков Нота-банка (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, Марчуковой пособничала ее сестра Лариса. Вместе те незаконно присвоили себе 350 млн рублей.

Ларису приговорили к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима. Совладельцев Нота-банка Дмитрия и Вадима Ерохиных признали виновными в мошенничестве и хищении более 2,1 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к 8,5 и 6 годам колонии соответственно.

Лариса и Галина Марчуковы были ключевыми свидетелями в деле бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. По данным следствия, именно их Захарченко предупредил об обысках.

Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки на сумму 7 млн рублей. Вскоре полковнику вменили еще два эпизода взяточничества и обвили в воспрепятствовании осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ).

По версии следствия, подсудимый в 2007–2016 годах систематически получал взятки от организованной группы. В 2019 году суд приговорил Захарченко к 13 годам тюремного заключения. Экс-полковника признали виновным по трем пунктам обвинения — две взятки в особо крупном размере и препятствование осуществлению правосудия. Его лишили званий, наград и медалей и обязали выплатить штраф в размере 117 млн рублей. По одному из эпизодов обвинения Захарченко был оправдан. Речь идет о взятке от ресторатора Мехди Дусса в размере $800 тыс. В октябре приговор смягчили на полгода.

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