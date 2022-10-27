МАГАТЭ сообщит итог проверки информации о «грязной бомбе» на Украине

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проведут независимую проверку на ядерных объектах Украины и предоставят результаты общественности. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в четверг, 27 октября.

«Как только наши проверки будут завершены, мы оценим полученные результаты и сообщим о наших выводах в соответствии с нашей стандартной практикой гарантий. Однако, зная интерес и срочность этого вопроса, Агентство также предоставит наши выводы Совету управляющих МАГАТЭ и сразу после этого общественности», ― подчеркнул глава агентства Рафаэль Гросси.

Также Гросси отметил, что предоставит доклад по вопросу производства на Украине «грязной бомбы» в Совет Безопасности ООН на закрытом заседании.

Глава МАГАТЭ напомнил, что инспекторы агентства месяц назад посещали одно из упоминаемых ядерных предприятий Украины и не нашли там признаков работы над «грязной бомбой».

Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что поддерживает постоянный диалог с Москвой и Киевом по вопросу ситуации вокруг возможной разработки Украиной «грязной бомбы».

23 октября стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию. Для этого может быть использован маломощный ядерный боеприпас, или так называемая грязная бомба. Минобороны РФ отмечало, что при подрыве такой бомбы радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1,5 тыс. км.

По версии России, задачу разработки «грязной бомбы» поручили Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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