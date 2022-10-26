Глава МАГАТЭ Гросси заявил о постоянном диалоге с Россией по вопросу Украины

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил 26 октября, что находится в постоянном контакте с Москвой по вопросу визита на Украину на фоне информации о готовящейся провокации с применением «грязной бомбы».

«Я поддерживаю постоянный диалог. Как вам известно, я общался с вашим президентом несколько дней назад, у меня также проходят регулярные дискуссии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также главой «Росатома» Лихачевым. Помимо этого, я нахожусь на связи с украинской стороной», — сказал он журналистам на полях проходящей в Вашингтоне министерской конференции МАГАТЭ Атомная энергетика в XXI веке.

Гросси добавил, что в задачи международной организации входит поддержание диалога со всеми сторонами конфликта.

Кроме того, он отметил, что оценивает позитивно шансы добиться установления вокруг Запорожской АЭС зоны безопасности, подчеркнув, что провел предметные обсуждения с российским президентом на данную тему.

25 октября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что Москва поддерживает инициативу Гросси о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, однако вопрос, «как всегда, в деталях».

Гросси, в свою очередь, заявил о намерениях обсудить вопрос о создании безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС в Совбезе ООН 27 октября.

Ранее, 24 октября, Гросси сообщил, что специалисты МАГАТЭ посетят с инспекцией два ядерных объекта по запросу Украины. Целью поездки он назвал выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов.

Как отметил президент России Владимир Путин 26 октября, Москве известно о намерении Киева использовать «грязную бомбу» для провокации. Также российский лидер подчеркнул, что Украину накачивают тяжелым вооружением, однако ставляют без внимания заявления Киева о желании заполучить ядерное оружие.

О том, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию, сообщалось 23 октября. Отмечалось, что может быть использован маломощный ядерный боеприпас, или так называемая грязная бомба. Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

При этом днем позже первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что украинские власти пытаются свернуть программу применения «грязной бомбы», после того как Россия обратила на это внимание.

Россия 24 февраля начала специальную операцию с целью защитить Донбасс. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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