Названы возможные сценарии для человечества на фоне глобального потепления

Повышение температуры Земли на 2,5 градуса может привести к таянию ледников, что вызовет подъем уровня воды и затопление прибрежных территорий. Об этом «Известиям» 27 октября рассказал доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

Накануне был опубликован доклад Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК), согласно которому человечеству не удастся, как планировалось ранее, удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия до 2100 года. Так, специалисты полагают, что к концу столетия температура на планете повысится примерно на 2,5 градуса.

«Существует две точки зрения. Первая — что человечество никак не может повлиять на изменение климата, потому что Земля — это очень большая и очень инерционная система. Даже если сейчас все производства остановят, температура все равно будет подниматься. И вторая точка зрения — давайте сейчас остановим всю промышленность и попытаемся предотвратить потепление. Существуют разные модели и разные расчеты. До 2100 года еще 80 лет. И что там на самом деле будет, никто не знает», — пояснил Пинаев.

Однако он подчеркнул, что человечеству, конечно, следует предпринимать какие-то действия для снижения рисков, например сажать леса и сокращать выбросы.



«Но не так, что все заводы под ключ, а коров под нож, потому что, даже если мы это реализуем, вполне возможно, что за такой относительно короткий промежуток времени кардинальных изменений не произойдет», — указал эколог.

По его словам, повышение температуры на 2,5 градуса может привести к таянию ледников, что вызовет подъем уровня воды и затопление прибрежных территорий.

«Но это произойдет, если люди ничего не будут с этим делать. Если они будут реагировать, как, например, строительство дамб в Нидерландах, то ничего опасного не случится. Однако, чтобы следить за этими процессами, необходима система мониторинга многолетней мерзлоты», — уточнил Пинаев.

Специалист отметил, что жители планеты, вероятно, не заметят повышения температуры 2,5 градуса, поскольку бывают и более теплые, и более холодные сезоны.



«Главное, нужно следить, чтобы ничего не грело и не выделялось в атмосферу. А также учитывать, что в других районах возможны более засушливые периоды и реагировать на эти проблемы на государственном уровне», — резюмировал эксперт.

В июле климатолог, научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля Сергей Семенов предупредил, что, если человечество продолжит безответственно относиться к вопросам глобального климата, в мире могут появиться новые регионы с дефицитом воды вплоть до опустынивания. Так, в зоне риска находятся Северная Африка, Южная Америка, юго-запад США. При этом в России подобные явления также возможны: в зоне риска —южные территории.

По словам специалиста, более благоприятная ситуация возможна, в случае если человечество будет активно переходить на возобновляемые источники энергии, экономить топливо, а также укреплять региональное сотрудничество в этой области.