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Ученый назвал рискующие превратиться в пустыню регионы мира

Ученый Семенов: опустынивание грозит регионам США, Северной Африки и Южной Америки
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Фото: Global Look Press/XinHua/Gustavo Valiente
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Если человечество продолжит безответственно относиться к вопросам глобального климата, в мире могут появиться новые регионы с дефицитом воды вплоть до опустынивания. В зоне риска находятся Северная Африка, Южная Америка, Юго-запад США, рассказал климатолог, научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля Сергей Семенов.

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«Климат будущего, ну скажем так, в конце этого столетия, зависит от того, как мы будем воздействовать на климатическую систему. Если мы будем много выбрасывать парниковых газов в атмосферу, если мы будем не экономить энергию, то это одна ситуация климатическая в мире», — сказал специалист в беседе с «Известиями».

По его словам, более благоприятная ситуация возможна в случае, если человечество будет активно переходить на возобновляемые источники энергии, экономить топливо, а также укреплять региональное сотрудничество в этой области.

«Если же брать безответственный сценарий, то есть мы продолжаем сжигать органическое ископаемое топливо, нефть, уголь, газ в большой количестве, продолжаем обогащать атмосферу парниковыми газами, также резво, как мы это делаем сейчас, то у нас будут возникать регионы, где постепенно будет возникать дефицит воды. Вот, например, всё Средиземноморье, это Северная Африка, это Ближний Восток, Средний Восток — они будут в зоне очень большого риска по уменьшению водных ресурсов и в некоторых случаях перехода степной растительности в пустыни», — подчеркнул Семенов.

При этом в России подобные явления также возможны: в зоне риска находятся южные территории, например Ставропольский край, Краснодарский край, Калмыкия. В то же время от этих областей Россия «весьма чувствительно» зависит в плане производства продовольствия, что довольно опасно, указал климатолог.

«Если мы будем предпринимать политику экономии, сценарий умеренного воздействия человека на глобальный климат, эти процессы будут развиваться в значительно меньшей степени. Однако это свойственно это не только тем регионам, которые я назвал, это свойственно некоторым областям южной Америки, юго-запада Соединенных Штатов, но это уже более подробные и сложные вещи», — резюмировал эксперт.

Ранее, 23 июня, председатель Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», зампред Общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин заявил «Известиям», что климатические условия во всем мире становятся более жесткими, при этом исправить ситуацию уже невозможно, будет только хуже.

В то же время он отметил, что Россия за счет своего географического положения хорошо готова к климатическим изменениям. Так, преимущественно северное расположение страны защищает ее от опустынивания территорий из-за засухи, с которым сталкиваются южные страны.

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