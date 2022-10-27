В Госдуме объяснили необходимость закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания в четверг, 27 октября, приняли в I чтении пакет законопроектов по борьбе с ЛГБТ-пропагандой и пропагандой педофилии, а также о запрете демонстрации информации, побуждающей подростков к смене пола. Соавтор инициатив депутат Тамара Фролова объяснила «Известиям» их необходимость.

По ее словам, в первую очередь это касается распространения такой информации в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

«Всем ясно, что назрела необходимость оградить от такой вредоносной информации не только детей, но и взрослых, установив законодательно справедливые меры ответственности за ее распространение. Принятие этих законопроектов позволит защитить жителей нашей страны от навязываемых с Запада нетрадиционных ценностей, которые получили чрезвычайно широкое распространение в современном мире. Россия даже вышла из состава Совета Европы и не стала исполнять никакие требования и решения ЕСПЧ, связанные с продвижением идеологии и пропаганды ЛГБТ и навязыванием узаконивания регистрации однополых браков», — подчеркнула парламентарий.

Как указала Фролова, важнейшими приоритетами государственной политики России всегда были и будут «защита детей, укрепление основ государственности, духовности, традиционных семейных ценностей среди жителей».

Пакет соответствующих инициатив внесли в Госдуму 20 октября. Законопроект направлен, в частности, на полный запрет пропаганды ЛГБТ в РФ. Предлагается запретить выдачу прокатных удостоверений на фильмы, содержащие пропаганду нетрадиционных отношений, а также ввести запрет на распространение подобной информации в СМИ и рекламе. Штрафы за пропаганду ЛГБТ составят до 5 млн рублей, за пропаганду педофилии — до 10 млн рублей и до 4 млн рублей за пропаганду смены пола среди детей.

Сейчас в РФ действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Он был принят в России в 2013 году.