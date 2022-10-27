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В Испании предрекли разорение Украины из-за западных кредитов
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В Испании предрекли разорение Украины из-за западных кредитов

Rebelión: отдавать взятые у Запада кредиты будут несколько поколений украинцев
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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За взятые киевскими властями многомиллиардные кредиты у Запада и стран НАТО придется расплачиваться нескольким поколениям украинцев. Об этом написало 25 октября испанское издание Rebelión.

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«Страны НАТО поставляют Украине огромные партии оружия и предоставляют многомиллиардные кредиты, которые Киеву придется погашать в будущем под привычные проценты, которые украинцы должны будут выплачивать в течение нескольких поколений», — сообщается в статье.

Журналисты приходят к выводу, что для того, чтобы погасить старые кредиты, Украине неизбежно придется брать новые «на еще более грабительских условиях». Соответственно, долг страны продолжит расти, а социальная ответственность государства будет стремиться к нулю.

«Киевские власти должны когда-нибудь понять, что следовать приказам Вашингтона и Брюсселя, направленным против Москвы, было роковой ошибкой», — приходит к выводу издание.

Уже сейчас Украина «раздает западным кредиторам свои компании почти бесплатно», говорится в статье. Издание уточняет, что на данный момент украинский долг Западу превышает $28,5 млрд. В эту сумму входит и так называемая военная и гуманитарная помощь Киеву от европейских стран и США.

26 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина потеряла способность существовать в дальнейшем как полноценное государство. Спикер считает, что киевский режим не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед своими гражданами, например выплачивать зарплаты и пенсии. По его словам, финансовая система страны разрушена.

Днем ранее депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что США вряд ли согласятся на то, чтобы поспособствовать разрешению конфликта на Украине, так как им выгодны военные действия. По его словам, таким образом Штаты укрепляют доллар и свое мировое лидерство.

24 августа, в день празднования киевским режимом «незалежности», член ассоциации историков Союзного государства, эксперт РВИО Александр Макушин отметил, что в сегодняшних реалиях невозможно говорить об украинской независимости. Историк отметил, что внешнее управление Украиной принимает такие значительные формы и входит во все сферы жизни страны, что вызывает насмешку. По словам Макушина, на сегодняшний день прибыльные сферы украинской экономики так или иначе находятся под управлением Запада и сейчас это достигло апогея. Также Макушин упомянул, что украинское государство стремится брать кредиты и заимствовать средства, из-за чего о независимости страны говорить не приходится.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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