В сегодняшних реалиях невозможно говорить об украинской независимости, считает член ассоциации историков Союзного государства, эксперт РВИО Александр Макушин. Об этом он заявил в среду, 24 августа, в день празднования киевским режимом «незалежности».

Историк отметил, что внешнее управление Украиной принимает такие значительные формы и входит во все сферы жизни страны, что вызывает насмешку.

«Когда Украина выходила из состава СССР, я прекрасно помню, что тогда украинскому обывателю внушалась мысль, что они по промышленному потенциалу равны Германии. В своих интервью [бывший президент Украины Леонид] Кучма не раз говорил, что они обманули, поигравшись статистикой, среднестатистического украинца», — подчеркнул Макушин в беседе с «Известиями».

Историк заметил, что на сегодняшний день прибыльные сферы украинской экономики так или иначе находятся под внешним управлением, сейчас это достигло апогея. Также Макушин упомянул, что украинское государство стремится брать кредиты и заимствовать средства, из-за чего о независимости страны говорить не приходится.

«С момента провозглашения украинской независимости интеллектуальную сферу, сферу образования, промышленность занимали либо представители эмигрантских кругов, либо представители Запада. После «незалежности» мы увидели представителей Польши на ключевых украинских должностях, представителей разнообразных представителей структуры [американского финансиста Джорджа] Сороса в «Укроборонэкспорте», «Укрнафте», «Укртрансгазе». Украина сейчас повторяет все самые худшие пути развития, повторяет ту реальность, которую [Иосиф] Сталин описал в 1930-е годы в своей работе о колониальных странах», — добавил Макушин.

Эксперт напомнил, что с момента обретения независимости страна взяла курс, который сформулировал Кучма: «Украина — не Россия», однако потом, по мнению историка, республика стала «анти-Россией».

«Перспективы Украины — это разоренная территория с колоссальными долгами, с ультранационалистической верхушкой, которая гонит простых украинцев на уничтожение», — заключил Макушин.

24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости Украины. С 1992 года на Украине ежегодно отмечается День независимости.

В мае секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал на наличие у Запада особых планов на территорию Украины. Как отметил Патрушев, подтверждением тому стали визит в Киев президента Польши Анджея Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать.

5 мая Дуда сказал, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».