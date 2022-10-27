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Губернатор Севастополя сообщил об атаке дрона на Балаклавскую ТЭС

Севастопольский губернатор Развожаев заявил об атаке беспилотника на Балаклавскую ТЭС
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Ночью на Балаклавскую ТЭС была совершена атака беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Об этом в четверг, 27 октября, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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В результате атаки загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было, работники ТЭС оперативно справились с возгоранием.

Развожаев подчеркнул, что трансформатор поврежден минимально. Пострадавших нет, угрозы электроснабжению также нет.

«Подчеркну, что благодаря принятым заранее мерам по безопасности станции удалось избежать большого ущерба. Средства радиолокационной защиты, по сути, «сбили» беспилотник со своей траектории, и он не достиг своей цели», — написал он в своем Telegram-канале.

19 октября президент России Владимир Путин объявил средний уровень реагирования в восьми регионах России: Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму и Севастополе.

В тот же день губернатор Севастополя сообщил о том, что меры террористической безопасности в регионе будут усилены на объектах энергетики и транспорта, а также на социальных объектах.

Глава Крыма Сергей Аксенов также отметил, что дополнительно 45 важных крымских объектов взяли под охрану после введения среднего уровня реагирования.

15 октября Развожаев сообщил о работе в городе над Казачьей бухтой системы противовоздушной обороны (ПВО) в тренировочном режиме.

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