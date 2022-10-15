Глава Севастополя сообщил о работе ПВО в тренировочном режиме

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе в городе над Казачьей бухтой системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он заявил в субботу, 15 октября, в своем Telegram-канале, добавив, что работа проходит в тренировочном режиме.

«В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме», — написал Развозжаев.

Губернатор также призвал жителей города сохранять спокойствие.

Очевидцы в соцсетях опубликовали кадры работы системы ПВО. На одном из них заснят полет ракеты.

Ранее в этот день в Белгороде, подвергшемся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), российская система ПВО сбила ракету в районе Новооскольского округа. Обломки упали возле железной дороги, в результате чего были повреждены линии электропередачи. Движение поездов временно приостановлено, по предварительным данным, пострадавших нет.

До этого, 12 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о срабатывании системы ПВО в Запорожье.

10 октября не менее 10 взрывов было зафиксировано над Херсоном при срабатывании системы ПВО. Город регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных.

Южная и центральная части Запорожской области контролируются российскими силами, сам город Запорожье остается под контролем Украины. В запорожской администрации отмечали, что референдумы на оставшейся части области состоятся после ее перехода под контроль России.

ФСБ России сообщала, что число украинских обстрелов с начала октября значительно увеличилось. Под обстрелы, в частности, попали Белгородская, Брянская и Курская области, граничащие с новыми территориями.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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