Шахта лифта вспыхнула в жилом доме в ЯНАО

В Ноябрьске (ЯНАО) произошел пожар в шахте лифта жилого дома. Неизвестные подожгли бумагу и кинули в шахту. Об этом говорится в одном из городских пабликов.

Инцидент произошел в доме на Магистральной улице. Один из пользователей обратил внимание, что подобные поджоги участились в последнее время.

ИА «Ура.ру» обратилось за комментариями в пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО. Там подтвердили, что получали вызов на этот адрес, но пожар удалось потушить до приезда экстренных служб. Обошлось без пострадавших.

17 октября сообщалось, что второй человек за двое суток погиб в шахте лифта в Москве. «В доме на Фестивальной улице человек упал в шахту лифта. Первый случай с гибелью в шахте лифта был зафиксирован в воскресенье, 16 октября, на Свободном проспекте на востоке Москвы.