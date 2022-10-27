Бизнес предупредил о возможных перебоях в поставках воды в магазины

Небольшие несетевые магазины и точки стритфуда могут столкнуться с перебоями в поставках питьевой воды после вступления в силу требований по маркировке товара. Об этом «Известиям» сообщили в «Союзнапитках».

Отмечается, что с 1 ноября производителям и продавцам необходимо будет передавать сведения об обороте и выводе продукции в систему «Честный знак». При этом, как рассказал президент «Союзнапитков» Максим Новиков, делать это необходимо через электронный документооборот, к нему на данный момент подключены не все организации.

По его оценке, потери отрасли составят 49 млрд рублей в год, а часть производителей упакованной воды не смогут оставаться в границах рентабельности, если подключиться к системе смогут не все компании.

В пресс-службе сети «Магнит» между тем заверили, что почти все поставщики упакованной воды сети подключены к электронному документообороту и могут передавать сведения в информационную систему.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») в разговоре с «Известиям», что в России из около 150 тыс. компаний, торгующих упакованной водой, 90% уже подключены к системам электронного документооборота.

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Сухой ларек: производители заявили о рисках перебоев с поставками воды в мелкую розницу