S7 объявила о переходе на российскую систему бронирования авиабилетов

Авиакомпания S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров. Об этом она сообщила в среду, 26 октября, в своем Telegram-канале.

Как отметили в компании, с помощью сервисов можно не только купить билеты, но и обменять или оформить их возврат, а также выбрать место, купить багаж и оформить другие дополнительные услуги.

Кроме того, основные сервисы компании доступны как онлайн, так и офлайн.

Накануне стало известно, что Дмитрий Куделькин занял пост гендиректора компании S7 Group. Отмечается, что с 2021 года он был заместителем гендиректора ЗАО «Группа компаний С7».

S7 Group — крупнейшая в России частная авиакомпания, обладающая широкой маршрутной сетью.

11 августа сообщалось, что авиакомпании «Аэрофлот» и S7 Airlines в июле поставили рекорд по пассажиропотоку в России.