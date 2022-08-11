«Аэрофлот» и S7 Airlines в июле поставили рекорд по перевозкам внутри России

Авиакомпании «Аэрофлот» и S7 Airlines в июле поставили рекорд по пассажиропотоку в России, несмотря на закрытые аэропорты центральных и южных регионов страны. Первая компания перевезла 2,5 млн человек и достигла нового пика в своей постсоветской истории. Вторая показала прошлогодний июльский рекорд — 1,65 млн, рассказали источники «Известий» на рынке.

Благодаря этому суммарный внутренний пассажиропоток входящих в топ-5 авиаперевозчиков РФ в июле начал расти после четырехмесячного падения.

Он увеличился почти на 1% в годовом выражении и составил 6,9 млн человек, еще около 800 тыс. (–41%) было перевезено на международных рейсах пяти авиакомпаний (всего 7,7 млн, –6%).

Ряд аналитиков подняли цифры годовых прогнозов по объемам трафика. При этом они уверены: уровня в 100 млн человек в текущем году достичь будет сложно.

К тому же выделенная для этого госсубсидия в 100 млрд рублей, позволяющая авиакомпаниям снизить цены на билеты по России, действует до конца октября. В ноябре-декабре перевозчики традиционно сократят число рейсов, чтобы сэкономить самолетный ресурс для следующего высокого сезона 2023 года.

За семь месяцев года, по предварительной оценке, все российские авиакомпании перевезли свыше 51,5 млн человек (в июле — больше 11 млн человек).

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Трафик работы: «Аэрофлот» и S7 вышли на рекордные перевозки в РФ