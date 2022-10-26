Актеры сериала «Твин Пикс» воссоединились на мероприятии в США

Актеры сериала «Твин Пикс» воссоединились на фестивале ужасов Spooky Empire в Орландо в США. Об этом 23 октября, пишет Deadline.

Актриса Мэдхен Амик, сыгравшая в сериале официантку Шелли Джонсон, опубликовала групповой снимок с остальными звездами проекта в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). Коллеги вместе поужинали в ресторане. На встрече присутствовали Кайл Маклахлен, Шерил Ли, Шерилин Фенн, Кимми Робертсон и Дэна Эшбрук.

«Драгоценные моменты с давними друзьями», — подписала фотографию Амик.

Снимком также поделился в своем личном блоге Эшбрук, написав: «Несколько моих самых любимых людей на земле».

Фестиваль ужасов Spooky Empire проходил в Орландо в США с 21 по 23 октября в конференц-центре округа Ориндж.

Сериал «Твин Пикс» Дэвида Линча и Марка Фроста вышел в 1990 году. Помимо оригинальной истории, был снят фильм-приквел «Твин Пикс: Сквозь огонь». В 2017 году состоялась премьера мини-сериала «Твин Пикс: Возвращение», который рассказывал о героях через 25 лет после окончания первого сезона. Издания Rolling Stone, The Washington Post и Esquire назвали его лучшим телевизионным шоу года.

В 2019 году журнал Rolling Stone в преддверии Хеллоуина опубликовал топ-30 самых страшных сериалов в истории телевидения и отдал первую строчку «Твин Пиксу».