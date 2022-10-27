Групповое заклятие: порадует ли Станислав Черчесов фанатов «Ференцвароша»

На этой неделе состоится предпоследний тур группового этапа Лиги Европы и Лиги конференций. «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова имеет шансы впервые в своей истории успешно завершить групповой этап еврокубков и спустя 48 лет выйти в евровесну. Этому может помешать «Монако» Александра Головина. 27 октября в Будапеште его клуб рассчитывает взять реванш у венгров за домашнее поражение. Скромный норвежский «Буде-Глимт» Никиты Хайкина тоже может выйти в плей-офф. Для этого ему нужно обыграть сначала Цюрих, а через неделю — ПСВ. Увидим мы в деле и еще несколько россиян: Александра Васютина («Юргорден»), Магомеда-Шапи Сулейманова («Хапоэль»), Владислава Левина («Словацко») и Михаила Коваленко («Пюник»).

Забьет ли Головин

Группа H Лиги Европы сразу после жеребьевки получила распространенную приставку «смерти»: помимо «Монако» в квартет попали чемпионы Венгрии, Турции и Сербии. «Ференцварош» Станислава Черчесов в такой компании не выглядел фаворитом. Но после четырех туров команда идет первой с отрывом в три очка от преследователей. А это значит, что «Ференварош» близок к историческому достижению: он может впервые в истории успешно пройти групповой этап еврокубков, а также впервые с 1975 года выйти в евровесну. В 1970-е клуб успешно играл в весенних стадиях европейских турниров (и даже доходил до финала Кубка кубков), но тогда у них был другой формат, без группового этапа.

Черчесов намерен не просто пройти дальше, а выиграть группу — первое место отправит «Ференцварош» сразу в 1/8 финала Лиги Европы, в то время как второе — только в 1/16 финала. Победы в квартете чемпион Венгрии может добиться уже 27 октября, но для этого ему нужно не только обыгрывать «Монако», но и надеяться что в параллельной встрече «Црвена Звезда» не проиграет «Трабзонспору».

— Перед игрой с «Монако» в строй вернулся ряд ключевых исполнителей, — отметил «Известиям» Станислав Черчесов. — В частности, восстановился основной хавбек Айсса Лайдуни. Не могу сказать, что смогут сыграть ведущие футболисты, а центральный защитники Кнастер пропустит матч из-за дисквалификации, но мы привыкли к тому, что часто приходится перестраиваться по ходу сезона, так что и в этот раз что-нибудь придумаем. Для «Ференцвароша», который несколько десятилетий не выходил в весеннюю стадию еврокубков, очень важно грамотно сыграть с «Монако». Ну и с «Трабзонспором» в заключительном туре группового турнира. Также верим в нашу армию болельщиков, которая оказывает фантастическую поддержку — как дома, так и в гостях.

В первом круге группового этапа чемпионы Венгрии неожиданно победили «Монако» в гостях (1:0). Головин в той встрече отыграл полтора тайма, но, как и вся команда, не впечатлил. А две недели назад монегаски выглядели еще хуже, когда разгромно проиграли «Трабзонспору» (0:4).

Теперь «Монако» на третьем месте и для увеличения шансов на выход в плей-офф ему надо обыгрывать «Ференцварош» хотя бы в два мяча. Сделать это будет тяжело: у монегасков наметился спад, в трех последних матчах они дважды уступили и в совокупности пропустили девять мячей. Замолчал и Головин: хавбек сборной России в этом сезоне часто играет, но забил лишь один мяч в 17 матчах. В Лиге Европы на счету Александра пока результативных действий нет, если не считать заработанный пенальти в матче первого тура.

Добавим, что в этой же группе играет команда еще одного российского футболиста. Правда, Егор Пруцев, перешедший в «Црвену Звезду» летом, не заявлен сербским клубом на еврокубковые матчи.

Шансы «Буде-Глимт» на новую сенсацию

Норвежский «Буде-Глимт» стал открытием прошлого еврокубкового сезона: на групповом этапе Лиги конференций скандинавская команда разгромила «Рому» Жозе Моуринью со счетом 6:1, а в итоге добралась до четвертьфинала турнира.

Этой осенью у норвежцев задача уровнем выше: выйти в плей-офф Лиги Европы из сложной группы с «Арсеналом» и ПСВ. Пока «Буде-Глимт» третий, но после сегодняшней игры с «Цюрихом» может обеспечить себе как минимум выход в 1/16 финала Лиги конференций. На плей-офф Лиги Европы шансы тоже неплохие: чтобы сравняться с ПСВ, норвежцам надо обыграть «Цюрих» и надеяться на поражение голландцев в матче с «Арсеналом». В последнем туре «Буде-Глимт» как раз примет ПСВ, так что всё наверняка решится через неделю.

Россиянин Никита Хайкин сегодня обязательно сыграет. В последнем матче чемпионата Норвегии наш вратарь отдыхал, но там для «Буде-Глимт» уже всё закончено — «Мольде» досрочно стал чемпионом, и тренерский штаб «Глимта» просто дает поиграть запасным. В оставшиеся недели у команды только одна цель — выйти в плей-офф Лиги Европы.

Шапи против полуфиналиста Лиги чемпионов

В младшем еврокубке — Лиге конференций — играют четыре россиянина, и их клубы пока сохраняют шансы на евровесну. Наивысшая вероятность на победу в группе — у «Юргордена». Шведской команде достаточно сыграть вничью с «Мольде», чтобы гарантировать выход в 1/8 финала. Этому будет рад Александр Васютин — российский голкипер уже почти два года находится там в аренде из «Зенита». В чемпионате Швеции он второй вратарь, но в Лиге конференций — основной.

Важный матч предстоит и Магомеду-Шапи Сулейманову — нападающий «Хапоэля» из Беэр-Шевы пропустил предыдущий гостевой матч с «Лехом» из-за проблем с въездом в Польшу, но сегодня должен сыграть против «Вильярреала», прошлогоднего полуфиналиста Лиги чемпионов. «Хапоэль» отстает от второго места на два очка, так что для сохранения шансов на плей-офф ему нужно сотворить сенсацию в Испании.

Чешский «Словацко» — еще один клуб с россиянином в составе. Воспитанник «Динамо» Владислав Левин почти шесть лет играет в Чехии. В последнее время он редко попадает в стартовый состав, хотя неделю назад провел целый матч в Кубке Чехии. «Словацко» сегодня примет «Кельн» и для продолжения борьбы обязан побеждать немцев.

Наконец, «Пюник». За чемпионов Армении с лета выступает российский защитник Михаил Коваленко, который уже провел два матча в Лиге конференций. «Пюник» пока второй в плотной группе H и сегодня играет в Братиславе с прямым конкурентом — «Слованом». Коваленко не всегда выходит в основном составе, но в Словакии должен сыграть.