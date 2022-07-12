«Успехом для «Локомотива» буду считать борьбу за чемпионство»

Одной из главных интриг предстоящего чемпионата России по футболу будет выступление московского «Локомотива». В прошлом сезоне клуб начал, а в межсезонье продолжил кардинальную перестройку состава. 10 июля «железнодорожники» провели последний этим летом контрольный матч в рамках подготовки к старту РПЛ.

На своем поле они сыграли вничью со столичным «Динамо» (3:3). Игра состояла из трех таймов по 45 минут — формат, который позволяет в товарищеских матчах дать игровую практику всем футболистам.

Эта игра стала последней за красно-зеленых для защитника Бориса Ротенберга. Он был в команде на протяжении шести сезонов, вышел на поле после трех с половиной лет восстановления от тяжелой травмы и ярко попрощался с болельщиками «Локо» и партнерами по клубу.

А после игры интервью «Известиям» дал голкипер «Локомотива» Даниил Худяков. Он прокомментировал расставание с Ротенбергом, рассказал, каково это — заниматься сразу с двумя тренерами вратарей и озвучил свое видение задачи «железнодорожников» на сезон.

— Как вам проводы Бориса после матча?

— Проводы человека, который много лет играл в клубе, — это правильное решение. Хорошо, что ему дали сыграть в заключительном матче в своей карьере в составе «Локомотива». Символично еще и то, что играли против «Динамо», за которое он тоже выступал не один год. Думаю, что это классное завершение карьеры.

— Как оцените прошедший подготовительные период?

— Думаю, болельщики и все, кто следил за матчем с «Динамо», увидели, как улучшилась игра нашей команды. Считаю, что изменения видны.

— Фактически возглавляющий «Локомотив» Марвин Комппер уже проводил с командой зимние сборы в бытность помощником Маркуса Гиздоля, но самостоятельно готовил ее впервые. Требования к вам при его штабе как-то изменились?

— Не сказал бы, что что-то кардинально поменялось. От меня лично требуют не бояться играть на своей половине поля, выходить из-под прессинга, отдавать острые передачи. Примерно так.

— Зимой долгое время работавшего с вратарями Заура Хапова заменили на немца Сашу Марта. Но затем Хапова вернули в команду и с тех пор оба работают в штабе «Локо». Кто в большей степени вас тренирует?

— Саша Март и Заур Салимович в равной степени тренируют вратарей в нашей команде. И со мной лично равноценно работают. Мы выходим на тренировку, и оба тренера вратарей всегда в ней участвуют. Даже разминка проводится обоими. Иногда упражнения дает Март, иногда — Хапов. У каждого из них свое видение. Каждый привносит свое. Мы берем от них по максимуму.

— Интересно, что с вами работают два человека из разных вратарских школ…

— Не знаю, как это описать... Вот есть разминка. Она идет у них в разных стилях. Вроде не слишком отличаются друг от друга работа при Марте и работа при Хапове, но нюансы разные в одних и тех же упражнениях. При этом какой-то масштабной разницы нет. Например, в плане физики или техники у них требования схожи. Точнее на физику они вообще не смотрят — у нас для этого есть отдельный специальный тренер по физподготовке.

— Итоговое шестое место в прошлом сезоне не давало «Локомотиву» путевку в еврокубки, но от них наши клубы и так отстранили. Как человек, успевший осенью поиграть против «Лацио» (0:3) и «Марселя» (0:1), испытали сильный моральный удар от этого решения УЕФА?

— Это жизнь. Нужно ко всему подходить с головой, адаптироваться. Я не вижу здесь ничего критичного.

— Контрольный матч с «Динамо» прошел при мощной поддержке активных фанатов «Локо». Но они пришли на стадион в последний раз перед бойкотом в знак протеста против введения Fan ID в РПЛ. Вы уже осознаете, насколько изменится атмосфера на играх с их уходом?

— Это, опять же, один из этапов жизни. Он в скором времени пройдет, и болельщики вернутся на стадион.

— Какой результат в предстоящем чемпионате будете считать успешным для команды?

— Конечно, попадание в тройку, борьба за чемпионство. Потому что «Локомотив» — это клуб, который не ставит перед собой минимальных задач. Всегда хотим только максимальных успехов.

— А для вас лично какие цели на сезон? Вы конкурируете с Маринато Гильерме. В этих условиях, какое количество матчей позволит считать сезон успешным?

— Для меня нет четкой планки по проведенным матчам. У меня задача: то время, которое мне дадут в этом сезоне, провести как можно более качественно. Показывать себя на максимуме. Это будет для меня огромным успехом.

— Были ли разговоры с руководством «Локомотива» относительно возможной аренды на сезон в клуб, где было бы больше шансов получать регулярно игровую практику?

— Нет, я о таком не слышал.