Военный эксперт рассказал о технических характеристиках ЗРК NASAMS

Военный эксперт Юрий Кнутов 3 февраля в беседе с «Известиями» перечислил технические характеристики поставленных на вооружение Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.

Как отметил специалист, NASAMS — это норвежско-американский комплекс, радиолокационная станция американского производства, за основу которой взяты американские ракеты «воздух – воздух». В связи с тем, что ракет было произведено много, США использовали «излишки», для того чтобы применить их в том числе в ЗРК.

«Комплекс подвижный, имеет возможность обстрела групповой цели, ракеты зависят от модификации, по высоте примерно 20 км, дальность от 20 до 40 км. Головка самонаведения также бывает двух вариантов — инфракрасная (тепловая) либо активная (радиолокационная). Ракета очень маневренная, есть газодинамические рули, и выдерживает достаточно большие перегрузки, что делает ее весьма маневренной при стрельбе по маневрирующим целям», — рассказал Кнутов.

Разработчики NASAMS позиционируют ЗРК как комплекс, способный поражать крылатые ракеты и беспилотники, а также отражать массированный удар крылатых ракет и вести бой с роем дронов.

«Хотя насколько это будет соответствовать реальности, пока непонятно, реальные его боевые характеристики не подтверждены, он нигде не воевал. Поставка двух комплексов позволит прикрыть два небольших района или даже города. Два-три комплекса могут прикрыть Киев. Но надежность и эффективность будет ясна после реального применения», — заключил Кнутов.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ впервые с начала проведения спецоперации уничтожили норвежский ЗРК NASAMS в Донецкой Народной Республике.

О получении Киевом ЗРК NASAMS стало известно в ноябре прошлого года. За поставки оружия украинские власти тогда поблагодарили Норвегию, Испанию и США. Ранее в сводках Минобороны РФ об уничтожении этих ЗРК не сообщалось.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».