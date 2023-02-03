Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперт отверг возможное повышение цен на бензин в России
Политика
В Госдуме поддержали нежелание России возвращаться в Совет Европы
Общество
Прокурор запросил 9 лет колонии блогеру Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ
Общество
Путин на совещании с членами Совбеза РФ обсудил борьбу с терроризмом
Мир
Зеленский направил в раду запрос о лишении соратников Медведчука мандатов
Мир
Боррель заявил о готовности Евросоюза к переговорам по Украине
Общество
Мокрый снег и ветер ожидаются на юге России к началу следующей недели
Авто
Ferrari выплатит более €13 тыс. сотрудникам за хороший год
Авто
Sollers приступила к поставкам фургонов Atlant в Белоруссию
Мир
Bloomberg узнало сроки поставки на Украину дальнобойных снарядов для HIMARS
Мир
США отправят на Украину танки Abrams с более слабой броней
Мир
В Кремле отреагировали на возможный ввод санкций Сербией
Сюжет:

Военный эксперт рассказал о технических характеристиках ЗРК NASAMS

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о поставленных Украине ЗРК NASAMS
0
Фото: TASS/EPA/TOMS KALNINS
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный эксперт Юрий Кнутов 3 февраля в беседе с «Известиями» перечислил технические характеристики поставленных на вооружение Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.

Прощай, оружие: в США задумались о сокращении военной помощи Киеву
Утрата демократами контроля над конгрессом может вынудить Байдена сократить поставки вооружений Украине

Как отметил специалист, NASAMS — это норвежско-американский комплекс, радиолокационная станция американского производства, за основу которой взяты американские ракеты «воздух – воздух». В связи с тем, что ракет было произведено много, США использовали «излишки», для того чтобы применить их в том числе в ЗРК.

«Комплекс подвижный, имеет возможность обстрела групповой цели, ракеты зависят от модификации, по высоте примерно 20 км, дальность от 20 до 40 км. Головка самонаведения также бывает двух вариантов — инфракрасная (тепловая) либо активная (радиолокационная). Ракета очень маневренная, есть газодинамические рули, и выдерживает достаточно большие перегрузки, что делает ее весьма маневренной при стрельбе по маневрирующим целям», — рассказал Кнутов.

Разработчики NASAMS позиционируют ЗРК как комплекс, способный поражать крылатые ракеты и беспилотники, а также отражать массированный удар крылатых ракет и вести бой с роем дронов.

«Хотя насколько это будет соответствовать реальности, пока непонятно, реальные его боевые характеристики не подтверждены, он нигде не воевал. Поставка двух комплексов позволит прикрыть два небольших района или даже города. Два-три комплекса могут прикрыть Киев. Но надежность и эффективность будет ясна после реального применения», — заключил Кнутов.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ впервые с начала проведения спецоперации уничтожили норвежский ЗРК NASAMS в Донецкой Народной Республике.

О получении Киевом ЗРК NASAMS стало известно в ноябре прошлого года. За поставки оружия украинские власти тогда поблагодарили Норвегию, Испанию и США. Ранее в сводках Минобороны РФ об уничтожении этих ЗРК не сообщалось.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023