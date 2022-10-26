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Путин принял доклад Шойгу о тренировке стратегических сил сдерживания

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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Президент России Владимир Путин 26 октября оценил, как проходит тренировка сил стратегического сдерживания, а также принял доклад главы Минобороны Сергея Шойгу о ходе маневров.

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», — доложил Шойгу.

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Кроме того, в ходе тренировки по полигону Кура на Камчатке произведены пуски МБР «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря.

«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — сообщили в пресс-службе Кремля.

20 октября Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области.

Глава государства на месте заслушал доклад Шойгу о прохождении мобилизованными гражданами курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также боевого слаживания в составе подразделений.

Согласно указу президента России, частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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