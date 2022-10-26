Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили более 70 военных ВСУ и два танка на краснолиманском направлении
Мир
Мексика выступила против исключения России из международных организаций
Общество
Мэр Донецка исключил влияние ударов ВСУ на ситуацию на линии соприкосновения
Туризм
Внутренний и международный перелет могут объединить в одном туре
Мир
Улицы Баку затопило из-за прорыва магистрального водопровода
Общество
Минцифры РФ возобновило аккредитацию IT-компаний
Общество
Депутат заявила об освобождении отцов детей-инвалидов от частичной мобилизации
Мир
Поверенный в делах КНР заявил о высоком уровне политдоверия между Москвой и Пекином
Общество
Аппарат детского омбудсмена за год получил более 11 тыс. обращений
Авто
Из водительского удостоверения могут убрать штрихкод
Армия
Стремоусов развеял опасения по поводу сдачи Херсонской области
Культура
В бывшем хлебозаводе на Пресне откроется музей
Сюжет:

В Кремле пообещали заняться вопросом брошенных активов на новых территориях

Песков: правительству предстоит заняться вопросом брошенных активов на новых территориях
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительству РФ предстоит заняться вопросом брошенных активов на новых территориях. Об этом в среду, 26 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Все свои: как перерегистрировать в РФ юрлицо из присоединенных регионов
Новый законопроект вносит определенность в отношении ранее совершенных договоров и односторонних сделок

Так он прокомментировал информацию о создании специальной комиссии в кабмине, которая будет распределять брошенные предприятия в новых российских регионах — Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях.

«Я не знаю, будет ли это комиссия, но то, что этим вопросом предстоит заниматься, заниматься правительству, — это однозначно. Там же есть брошенные активы, и, конечно же, нельзя их оставлять в бездействии, предстоит их запускать, активировать, соответственно, кто-то должен их брать на свой баланс. Это совершенно нормально, потому что это территория Российской Федерации», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что собственники активов, согласно российскому законодательству, могут заявить свои права, но исходя из того, что это уже территория России.

Он также напомнил, что в России уже был подобный прецедент. После присоединения к РФ Крыма, некоторые владельцы переоформили свои активы на российскую юрисдикцию.

О том, что в правительстве создали комиссию по передаче под внешнее управление нефункционирующих и брошенных предприятий в новых регионах РФ, накануне сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству. По данным издания, руководит комиссией вице-премьер России Марат Хуснуллин.

5 октября Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022