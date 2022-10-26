В Кремле пообещали заняться вопросом брошенных активов на новых территориях

Правительству РФ предстоит заняться вопросом брошенных активов на новых территориях. Об этом в среду, 26 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал информацию о создании специальной комиссии в кабмине, которая будет распределять брошенные предприятия в новых российских регионах — Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях.

«Я не знаю, будет ли это комиссия, но то, что этим вопросом предстоит заниматься, заниматься правительству, — это однозначно. Там же есть брошенные активы, и, конечно же, нельзя их оставлять в бездействии, предстоит их запускать, активировать, соответственно, кто-то должен их брать на свой баланс. Это совершенно нормально, потому что это территория Российской Федерации», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что собственники активов, согласно российскому законодательству, могут заявить свои права, но исходя из того, что это уже территория России.

Он также напомнил, что в России уже был подобный прецедент. После присоединения к РФ Крыма, некоторые владельцы переоформили свои активы на российскую юрисдикцию.

О том, что в правительстве создали комиссию по передаче под внешнее управление нефункционирующих и брошенных предприятий в новых регионах РФ, накануне сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству. По данным издания, руководит комиссией вице-премьер России Марат Хуснуллин.

5 октября Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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