Все свои: как перерегистрировать в РФ юрлицо из присоединенных регионов

В Госдуму внесен законопроект об обеспечении участия юрлиц и индивидуальных предпринимателей, действующих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в российском гражданском обороте. Подробности — в материале «Известий».

Успеть до запрета

В Госдуму внесен законопроект об обеспечении участия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, действующих в ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожье, в российском гражданском обороте. Как сообщил «Известиям» председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сведения о наименовании, адресе и руководителе юридических лиц, которые содержались в соответствующих реестрах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, по предложенным законопроектом правилам должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) до 31 декабря 2022 года. «Это позволит оперативно и без дополнительных затрат включить юрлица в правовую систему и юрисдикцию России», — отметил депутат ГД.

На сегодняшний день в реестрах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей содержатся сведения о более чем 31 тыс. юрлиц, большинство из них (17588) — в ДНР. В ЛНР в реестре числятся 9984 юрлица, 2427 в Запорожской области и 1635 в Херсонской. Новым законопроектом предлагается также урегулировать порядок ведения предпринимательской деятельности для физических лиц, которые в соответствии с реестрами присоединенных субъектов зарегистрированы в качестве ИП.

— Единый государственный реестр юридических лиц и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей ведет ФНС России, — пояснил «Известиям» сенатор Андрей Клишас. — Согласно федеральным конституционным законам о принятии в состав Российской Федерации соответствующих территорий территориальные органы федеральных органов исполнительной власти на них должны быть созданы до 1 июня 2023 года. Процедура внесения сведений в реестры и регистрация установлена действующим законодательством.

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По словам члена СФ, юрлицам и ИП можно будет обращаться как в территориальные органы налоговой службы, так и онлайн, с помощью специального сервиса ФНС России.

По новым правилам юрлица из ДНР и ЛНР должны будут привести свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством при первом внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ до 31 декабря 2023 года, а если они находятся на территориях Запорожской и Херсонской областей — до 30 июня 2024 года. По истечении установленных сроков юридические лица, сведения о которых были внесены в ЕГРЮЛ, но которые не привели свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ, будут исключены из единого реестра.

— Также возможно приобрести статус филиала (представительства) иностранного юрлица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, — рассказал депутат Павел Крашенинников. — Для юридических лиц ДНР и ЛНР срок подачи заявления о внесении сведений о них в ЕГРЮЛ устанавливается до 30 июня 2023 года, а для находящихся на территориях Запорожской и Херсонской областей — до 31 декабря 2023 года.

Как указали в Госдуме, в противном случае их деятельность на территории РФ будет запрещена.

— Внесенный в Госдуму законопроект об участии юрлиц и ИП новых субъектов федерации в российском гражданском обороте крайне важен для обеспечения эффективного встраивания новых юридических лиц и ИП в уже сформированную российскую систему участников гражданского оборота, — подчеркнула специалист кафедры «Гражданско-правовых дисциплин» Московского финансово-юридического университета Татьяна Саяпина. — Далее на федеральном уровне также следует дополнительно разработать порядок и соответствующие инструкции по перерегистрации данных юрлиц и ИП, что позволило бы минимизировать возможные проблемы недопонимания общего порядка их перерегистрации.

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Адаптация на местах

Как пояснил «Известиям» председатель комитета Народного Совета ЛНР по вопросам бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики, экономики, торговли и внешних связей, развития малого и среднего бизнеса Алексей Белецкий, субъекты бизнеса в ЛНР начиная с 2014 года уже перестроились к ведению бизнеса на территории РФ.

— Поскольку наше республиканское законодательство было практически аналогично законодательству РФ, то нашим предпринимателям не будет составлять труда перейти на рельсы уже российского законодательства, — сказал Алексей Белецкий. — Первая сложность при адаптации нашего бизнеса будет заключаться в том, что наше налоговое законодательство не совпадало ранее с российским. У нас был «усеченный» налоговый закон, адаптированный под наши реалии. Плюс у нас не было понятия НДС, у нас был налог с оборота, который составлял 2%. Поэтому отныне эти особенности нужно будет рассказывать предпринимателям и показывать им на практике, как действует возврат НДС, начисление НДС.

Справка «Известий» В Общественной палате ЛНР сообщили, что в отношении ИП касательно обязательной регистрации до 30.06.2023 г. согласно законодательству РФ необходимо предусмотреть переходной период в случае существенной разницы между ведением деятельности ФЛП и ИП. Например, обязательность ведения деятельности с применением контрольно-кассовых машин либо изменения в оформлении трудовых отношений с наемным лицами. Предпринимателям необходимо время, чтобы вникнуть, перестроится и при необходимости приобрести необходимое оборудование.

Член Общественной палаты ЛНР Ирина Бронникова уверена, что необходимо установить переходный период, в течение которого будут отсутствовать штрафные санкции за нарушение сроков предоставления отчетности и ошибок. Также, по ее словам, необходимо исключить двойную статистическую отчетность.

«Известия» обратились за дополнительными комментариями в Минэк РФ, а также в администрации и общественные представительства ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

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Займет пару месяцев

Субъекты бизнеса с присоединенных территорий после принятия законопроекта будут полноправно заключать договоры с российскими контрагентами. При этом, по словам члена Ассоциации юристов России Евгения Пантазии, предыдущие договоренности могут быть либо расторгнуты, либо на них будет распространяться положение о договоре, заключенном с иностранным контрагентом.

— Время на перенаправление всех договорных отношений может занять до двух месяцев, — полагает Евгений Пантазий. — В первую очередь будут проводиться переговоры относительно условий договоров, после уже заключение самих договоров, что может занять до двух месяцев.

Несмотря на то что основное регулирование Таможенным союзом относительно товаров и услуг остается прежним, а техрегламенты продолжают действовать в том же порядке, могут возникнуть сложности в поставках и использовании сырья и оборудования в соответствии с нормами СанПиН, указывает юрист.

— Законодательство России и Украины существенно отличается, в связи с чем участникам рынка предстоит перестроить свои нормативы по производству товаров и оказанию услуг, — отмечает Пантазия. — Компании и ИП смогут обратиться за рекомендациями в федеральные и региональные органы исполнительной власти, например в Роспотребнадзор, Минэкономразвития, Минсельхоз и др.

Гендиректор «МКПЦН-Консультант» Наталья Малофеева считает, что при адаптации бизнеса из присоединенных территорий временные сложности могут быть связаны в том числе с порядком учета (бухгалтерского, налогового, статистического, кадрового, военного и др.). Также бизнесменам из присоединенных территорий следует задуматься о переобучении персонала, замене соответствующего используемого ПО, решать вопросы, связанные с пересмотром договорных отношений, отмечает Малофеева.

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Кроме того, могут возникать определенные трудности, связанные с налаживанием коммуникации между представителями бизнеса и местной администрацией, поиском партнеров, необходимостью перестраивания на иную правовую и налоговую системы , полагает завкафедрой предпринимательского права РГГУ Татьяна Белова. При этом, считает она, не исключены правовые коллизии, которые во избежание застоя в развитии отношений целесообразно в оперативном порядке решать законодателю.

Вхождение бизнес-субъектов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российское экономическое сообщество будет не очень быстрым, считает доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора ИГСУ РАНХиГС Даниил Гоненко. По самым оптимистичным оценкам, дело займет не менее полутора-двух лет, полагает эксперт.

Справка «Известий» Руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Оксана Айсина: — Самая главная проблема, как будут работать регистрирующие органы, каким образом всё будет организовано, это требует отдельных уточнений со стороны правительства. Присоединенным территориям нужны на первое время послабления в администрировании.

— Ускорить процесс на новых территориях поможет создание особых экономических зон, территорий опережающего развития и зон льготного налогообложения, — говорит Гоненко. — Основная проблема (разница в налоговом законодательстве) сейчас уже практически полностью решена. ФНС России открыла свои отделения на присоединенных территориях.

Напомним, что российское налоговое законодательство начнет применяться в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 1 января 2023 года.