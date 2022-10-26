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Юрист разъяснил значение статуса ветерана боевых действий для добровольцев СВО

Юрист Гавришев рассказал, что дает статус ветерана боевых действий для добровольцев СВО
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Фото: РИА Новости
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Управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев разъяснил «Известиям» статус ветерана боевых действий, который предлагается присуждать добровольцам, участвующим в спецоперации России по защите Донбасса.

Закон «О ветеранах» в действии: какие льготы получат участники спецоперации
На что имеют право ветераны боевых действий

Соответствующий законопроект 26 октября поддержало правительство РФ.

Как пояснил адвокат, статус ветерана боевых действий прописан в Федеральном законе № 5-ФЗ «О ветеранах». Он определяет категории ветеранов, закрепляет их социальный статус, а также разъясняет особенности предоставления им государственных мер для поддержки.

Согласно документу, статус ветерана боевых действий могут получить военнослужащие, которые были отправлены на территорию других государств с целью участия в боевых действиях. Также к ветеранам боевых действий относят сотрудников органов МВД, ФСБ, Росгвардии и Минобороны РФ.

«Более того, статус ветерана могут получить лица, которые принимали участие в разрешении вооруженных конфликтов внутри страны (например, боевые действия в Чечне, боевые действия в Дагестане). Если кратко, то ветераном боевых действий считается гражданин, который находился в горячих точках, в период ведения в них боевых действий», — уточнил Гавришев.

По его словам, льготы для ветеранов боевых действий включают, в частности, пенсию — ее предоставляют после достижения 45 лет и при наличии 20 лет стажа службы.

«Также очень распространены льготы на услуги ЖКХ. В соответствии с законодательством, а именно всё той же статьей 16 Федерального закона от 12.01.1995 года № 5-ФЗ (ред. от 04.08.2022) «О ветеранах», получателю льготы на услуги ЖКХ должен производиться возврат денежных средств в размере 50% от общей стоимости коммунальных услуг, к которым относятся горячая и холодная вода, газ, электричество, отопление и капитальный ремонт дома», — перечислил эксперт.

Он также отметил, что ветераны имеют право на получение бесплатного лечения, медикаментов, которые приобретает государство за счет своего бюджета, а также льготной путевки в санаторий или дом отдыха.

О том, что правительство поддержало законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации РФ по защите Донбасса, стало известно 26 октября. Также раненые во время участия в СВО смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в СВО. Речь идет о гражданском персонале ВС РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ранее они могли получить такой статус, если во время выполнения задач получили ранения.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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