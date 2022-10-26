Мексика выступила против исключения России из международных организаций

Мексика не присоединилась к антироссийским санкциям и выступает против исключения России из международных институтов. Об этом в среду, 26 октября, заявила журналистам посол страны в Москве Норма Пенсадо.

«Мексика не присоединилась к санкциям и выступает против того, чтобы Россию изгоняли или приостанавливали членство в международных организациях», — подчеркнула дипломат.

При этом, по словам Пенсадо, для того чтобы найти мирное решение украинского конфликта, Россия должна быть представлена за столом переговоров.

17 сентября сообщалось, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил страны Запада в усугублении конфликта на Украине. По его словам, страны НАТО, которые занимаются производством оружия, заинтересованы в том, чтобы привести мировую политику к вооруженному конфликту.

Мексиканский лидер также указал на то, что санкции в отношении России и поставки Киеву вооружений привели к эскалации конфликта в регионе. Он также подчеркнул, что ООН бездействует и не собирается выстроить мирный диалог между Москвой и Киевом.

Ранее, 29 июля, Аргентина, Бразилия и Мексика отказались присоединяться к позиции стран Запада по осуждению конфликта вокруг Украины. Об этом они заявили по итогам 15-й Конференции министров обороны Америки (CMDA), которая прошла в Бразилии.

Представители Мексики отметили, что ситуация вокруг Украины находится вне компетенции CMDA, а потому согласны с позицией этих двух стран.

23 июля издание Junge Welt рассказало о том, что антироссийские санкции Запада подорвали доверие к нему со стороны латиноамериканских стран. Констатируется, что с начала специальной военной операции по защите Донбасса главы южноамериканских стран начали акцентировать внимание на своем нейтралитете по отношению к сложившейся ситуации или принялись за критику конфронтации с РФ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе.

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