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Турция оштрафовала Meta на $18 млн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Власти Турции оштрафовали корпорацию Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) на 346,7 млн лир ($18,63 млн) за нарушение закона о конкуренции. Об этом в среду, 26 октября, сообщил телеканал NTV со ссылкой на заявление антимонопольного комитета Турции.

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По мнению ведомства, Meta объединяет данные, собранные в принадлежащих ей сервисах Facebook, Instagram и WhatsApp, что «затрудняет работу ее конкурентов на рынке соцсетей и контекстной рекламы в интернете».

«Завершено расследование в отношении утверждения о том, что Meta Platforms, Inc. (бывшая Facebook Inc), Meta Platforms Ireland Limited (бывшая Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC и Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd Şti нарушили ст. 6 закона № 4054 о защите конкуренции. В связи с чем на указанное предприятие был наложен административный штраф», — отмечается в сообщении.

14 сентября власти Республики Корея оштрафовали компании Google и Meta на $50 млн и $22 млн соответственно из-за сбора персональных данных пользователей без их согласия и дальнейшее применение этих сведений в рекламных и иных целях.

4 марта Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Facebook в России. Отмечалось, что с момента начала спецоперации России по защите мирных жителей Донбасса Роскомнадзор неоднократно направлял Facebook требования о необходимости удалить в общем счете 1055 материалов с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях против действий РФ. Однако администрация соцсети их проигнорировала.

При этом вице-президент Meta Ник Клегг заявил, что компания делает всё возможное, чтобы восстановить доступ к сервисам Facebook для РФ.

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