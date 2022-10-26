В Херсонской области задержали пособника ВСУ

В Херсонской области сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержали местного жителя, который передавал в вооруженные силы Украины (ВСУ) информацию о местах дислокации военной техники ВС РФ. Об этом в среду, 26 октября, сообщили в ГУ МВД региона.

«Проведена проверка оперативной информации о причастности 53-летнего жителя с. Иваново к диверсионно-разведывательной деятельности. Установлено, что сельчанин посредством мессенджеров передавал информацию о местах дислокации военной техники ВС РФ своему родственнику, проходящему службу в ВСУ», — говорится в сообщении главка регионального МВД в Telegam-канале.

Уточняется, что мужчина был задержан 25 октября в Чаплинском округе. Также задержанный рассказал, что хранит дома два гладкоствольных ружья, 80 патронов 12-го калибра, 300 г пороха.

В полиции отметили, что оружие было изъято. Проводится дальнейшая проверка.

17 октября сообщалось, что за неделю в Херсонской и Запорожской областях сотрудники Росгвардии задержали 90 пособников украинских военных и других формирований киевских властей.

14 октября в ведомстве рассказали о задержании в Херсонской области местного жителя, передававшего ВСУ данные о российских войсках и военной технике. Подозреваемый признался, что накануне референдума о независимости региона пересмотрел свои взгляды и проголосовал за вхождение области в состав России.

За день до этого Росгвардией был задержан местный житель Запорожской области, который передавал информацию о российских войсках и военной технике по поручению куратора из Службы безопасности Украины (СБУ).

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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