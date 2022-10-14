В Херсонской области Росгвардия задержала пособника ВСУ

В Херсонской области Росгвардия задержала местного жителя, передававшего ВСУ данные о российских войсках и военной технике. Кадры, на которых подозреваемый рассказывает об этом, оказались в распоряжении «Известий».

По предварительным данным, мужчина с марта по август 2022 года собирал сведения о передвижении российских войск и передавал их в специально созданный чат.

«Это были места размещения личного состава [ВС России. — Ред.] с техникой», — сообщил мужчина.

Подозреваемый признался, что накануне референдума о независимости региона пересмотрел свои взгляды и проголосовал за вхождение Херсонской области в состав РФ.

Днем ранее Росгвардией был задержан местный житель Запорожской области, который передавал информацию о российских войсках и военной технике по поручению куратора из Службы безопасности Украины (СБУ).

12 октября в Запорожской области сотрудники СОБРа Росгвардии задержали мужчину 1996 года рождения, подозреваемого в содействии ВСУ. Сообщалось, что задержанный через своего близкого родственника, проходившего службу в ВСУ с апреля по август, активно передавал данные о количестве, расположении и перемещении военнослужащих, вооружения и военной техники ВС РФ и Росгвардии, расположении средств противовоздушной обороны, а также координаты объектов жизнеобеспечения Запорожской области.

10 октября стало известно, что за неделю Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях 90 подозреваемых в пособничестве националистическим организациям, Службе безопасности Украины (СБУ) и ВСУ.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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