За неделю в Херсонской и Запорожской областях сотрудники Росгвардии задержали 90 пособников украинских военных и других формирований киевских властей. Об этом 17 октября «РИА-Новости» сообщил офицер одного из подразделений Росгвардии.

«За прошедшую неделю офицерами Росгвардии на территории Херсонской и Запорожской областей выявлено 90 пособников СБУ, вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистических организаций», — рассказал сотрудник.

По его словам, подразделению также удалось выявить два крупных тайника с оружием и боеприпасами, из которых изъяты переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла», 15 противотанковых гранатометов и более 6,5 тыс. боеприпасов.

14 октября в ведомстве рассказали о задержании в Херсонской области местного жителя, передававшего ВСУ данные о российских войсках и военной технике. Подозреваемый признался, что накануне референдума о независимости региона пересмотрел свои взгляды и проголосовал за вхождение области в состав России.

За день до этого Росгвардией был задержан местный житель Запорожской области, который передавал информацию о российских войсках и военной технике по поручению куратора из Службы безопасности Украины (СБУ).

10 октября сотрудники Росгвардии также рассказали, что за неделю задержали 90 пособников украинского режима в Херсонской и Запорожской областях.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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