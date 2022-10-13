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В Запорожской области задержан передававший данные о российских военных житель
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В Запорожской области задержан передававший данные о российских военных житель

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Фото: пресс-служба Росгвардии
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В Запорожской области задержан местный житель, который передавал информацию о российских войсках и военной технике по поручению куратора из Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в Росгвардии.

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«В Запорожской области подразделениями Росгвардии выявлен местный житель, подозреваемый в содействии СБУ. Задержанный сообщил, что в течение нескольких месяцев 2022 года по заданию украинской разведки собирал сведения о российских войсках, объектах гражданской инфраструктуры и обстановке в одном из населенных пунктов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительной информации, в СБУ смогли привлечь подозреваемого, воспользовавшись его сложным материальным положением. Первое время куратор платил мужчине за сведения, впоследствии тот продолжил сотрудничать, опасаясь за собственную безопасность.

На допросе задержанный сообщил, что ему предложили заработать и помочь вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Попросили ситуацию в городе, ну, там точки на карте, точки скопления войск РФ либо там склады, техника, там некоторые здания, типа где находится комендатура», — рассказал мужчина.

12 октября в Запорожской области сотрудники СОБР Росгвардии задержали мужчину 1996 года рождения, подозреваемого в содействии ВСУ. Сообщалось, что задержанный через своего близкого родственника, проходившего службу в ВСУ с апреля по август, активно передавал данные о количестве, расположении и перемещении военнослужащих, вооружения и военной техники ВС РФ и Росгвардии, расположении средств противовоздушной обороны, а также координаты объектов жизнеобеспечения Запорожской области.

10 октября стало известно, что за неделю Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях 90 подозреваемых в пособничестве националистическим организациям, Службе безопасности Украины (СБУ) и ВСУ.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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