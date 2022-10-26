Цены на жилье бизнес-класса в Москве выросли на 3%

Средневзвешенная цена за квадратный метр жилья и апартаментов бизнес-класса в Москве III квартал выросла на 3% до 485 тыс. рублей. Об этом «Известиям» сообщили в консалтинговой компании NF Group (ex. Knight Frank Russia).

При этом скидки предлагались в половине всех проектов сегмента, а по ряду объектов достигали 20%, сказали аналитики.



Также в компании рассказали, что за июль-сентябрь 2022 года в Москве было реализовано в 1,5 раза больше квартир и апартаментов бизнес-класса, чем в предыдущем квартале.



Как уточнили специалисты, это объясняется реализацией отложенного спроса и стимулирующими акциями от застройщиков. Тем не менее, в годовой динамике количество проданных лотов снизилось более чем на 40%. Большинство сделок в рамках ДДУ были заключены с использованием ипотечного кредитования (61% против предыдущего рекорда 50%, поставленного в пандемийный период), рассказали аналитики.

Ранее, 19 октября, в VSN Realty рассказали, что общий объем реализованного жилья в сентябре 2022 года в Москве составил 5,3 тыс. лотов, или 255,3 тыс. кв. м (общий объем выручки — 77,4 млрд рублей). По сравнению с августом объем сделок на первичном рынке вырос на 22% в «лотах» и на 17% в «метрах».